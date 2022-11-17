45 günlük eşinden boşanma kararı alan Merve Boluğur, soyadını sildi

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlendi. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri döndü. Hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, boşanacağını duyurdu.

"OLMADI, MERT'E MUTLULUKLAR"

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı. Instagram hesabından açıklama yapan Merve Boluğur,"Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

2 Ekim'de nikaha saatler kala Instagram hesabından soyadını değiştiren Boluğur, "Merve Boluğur Aydın" olarak güncelledi. Ayrılık kararı alan ünlü isim, dava açmadan soyadını sildi. Boluğur,, kararın ardından Instagram hesabından eşiyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

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