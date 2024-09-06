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43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

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Paris Hilton, NYLON dergisi için cesur bir çekimde üstsüz poz verdi. Bebe Rexha ile röportajında kariyeri, yeni albümü ve DEHB ile mücadelesini anlattı. 'Aptal sarışın' imajından kurtulmaya çalıştığını belirten Hilton, DEHB'yi 'süper güç' olarak gördüğünü ve yeni albümünde bu konuyu işlediğini söyledi. Ayrıca Megan Thee Stallion ile işbirliği yapacağını ve Sia'nın kendisine 60 şarkı gönderdiğini açıkladı.

Paris Hilton, NYLON dergisi için cesur bir fotoğraf çekimine imza attı. 43 yaşındaki ünlü, derginin Eylül sayısı kapağında üstsüz ve sadece kot pantolon giyerek poz verdi. Çıplaklığını iki dondurma külahıyla örttü.

Hilton, arkadaşı Bebe Rexha ile samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Kariyeri, yeni albümü ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ile mücadelesi hakkında konuştu. "İnsanlar artık beni 'aptal sarışın' olarak görmüyor. Beni gerçek ve duyguları olan biri olarak görüyorlar," dedi.

Yıllar içinde Hilton, ergenlik döneminde yaşadığı travmalarla baş etmek için yarattığı "aptal sarışın" imajından kurtulmak için çabaladı. Ünlü yıldız, Sia ile yaptığı müzik çalışmasından bahsederken, "Sia'nın bana inanması, kendime olan inancımı artırdı," diye konuştu.

Hilton, DEHB'yi bir "süper güç" olarak gördüğünü açıkladı. Yeni albümünde bu konuyu işleyen bir şarkısı olduğunu ve insanlara ilham vermek istediğini belirtti.

Aile kurduktan sonra şöhrete bakışının değiştiğini söyleyen Hilton, "Artık hayatta neyin önemli olduğunu daha iyi anlıyorum," dedi.

Yaklaşan albümünde Megan Thee Stallion ile işbirliği yapacağını ve Sia'nın kendisine 60 farklı şarkı gönderdiğini anlattı.

Son olarak, ünlü olmanın zorluklarından bahseden Hilton, bazen ailesiyle normal vakit geçirebilmek için kılık değiştirdiğini söyledi. "Siyah peruk, büyük güneş gözlükleri ve kapüşonlu sweatshirt giyiyorum," diye ekledi.

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

43 yaşındaki model Paris Hilton, dünyaca ünlü bir dergi için cesur pozlar verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Paris Hilton Paris Hilton Ünlüler Magazin Müzik Yaşam Paris

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Yorumlar (1)

Naci Büyükkal:

Tövbe estağfurullah tövbe :DDDDD

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