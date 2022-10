33. Ankara Film Festivali'nin Onur Ödülleri Açıklandı!

Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü, yazar, müzisyen, senarist, yönetmen Zülfü Livaneli'ye, Sanat Çınarı Ödülü orkestra şefi Rengim Gökmen'e, Kitle İletişim Ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci, yazar Sevin Okyay'a verilecek.

Ankara Film Festivali'nin sinema alanındaki çalışmaları ile farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere bu yıl ilk kez vereceği Sinemada Yeni Soluk Ödülü'ne ise sinema yazarlığı ve sinema programları ile başladığı kariyerine yapımcı, yönetmen, senarist olarak devam eden Ceylan Özgün Özçelik ile sayısız rolde unutulmaz performanslara imza atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah layık görüldü.

Aziz Nesin Emek Ödülü'nün sahibi Zülfü Livaneli!

Bu yıl festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü, Otobüs, Yol, Sürü, Maden, Yılanı Öldürseler başta olmak sinemamızın önemli filmlerinin müziklerinde imzası bulunan, sinema kariyerine yönetmen koltuğunda da devam eden ve bir çok ödüle layık görülen, yazdığı romanlar ve gazete yazılarıyla herkesin hayatına bir yerden dokunan, özgün müzikleri kuşaktan kuşağa ulaşmış müzisyen, senarist, yönetmen, yazar Zülfü Livaneli'ye verilecek.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol sanatçının ödül gerekçesini şöyle açıkladı: "Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü'nü 1970'lerden bu yana yaptığı film müzikleriyle yüreğimize dokunan, sonrasında kameranın ardına geçerek yarattığı filmlerle "Dağın Öte Yanı"ndan geçip gönlümüzü çelerken bir yandan da yazarlığı ve gazetecilik kimliğiyle kendimizle yüzleşmeye davet eden, insan haklarına ve memleketine sevdalı, müzisyen, senarist, yönetmen ve UNESCO kültür elçisi Sayın Zülfü Livaneli'ye vermekten onur duyar."

Sanat Çınarı: Rengim Gökmen

Ankara Film Festivali'nin 33. yılının Sanat Çınarı Ödülü, opera sanatçısı bir anne ve tiyatrocu bir babanın çocuğu olarak sanatın içine doğduğu hayatına Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, İlhan Baran, Ahmet Adnan Saygun, Franco Ferrara gibi ustalardan eğitim alarak devam eden, kalbinde hep orkestra şefliği aşkı taşıyan, henüz çok genç yaşlarda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan, yenilikçi, paylaşımcı, klasik müzik sanatçılarına biçilmiş mesafeli duruştan uzak, farklı müzik türlerini senfonik orkestralarla buluşturan, klasik müzik adına her daim üreten ve destek veren sanatçı Rengim Gökmen'in oldu.

İnci Demirkol, Rengim Gökmen'in ödüle layık görülmesinin gerekçeli kararını, "Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, müzik alanında hem akademik hem yönetim hem de performans anlamında köklü bir kariyere sahip, küçük kadrolu orkestraları da dev kadrolu eserleri de yöneten, rock ve klasik müziği aynı sahnede buluşturan, çocuk orkestrası kuran, klasik müziği gençlere sevdirmek ve dinleyicilere daha erişilebilir kılmak adına yaklaşık yarım asırdır çabalayan, tüm dünyada hayatın durduğu pandemi esnasında kurduğu Pandemi Orkestrası ile genç müzisyenlerin desteklenmesine aracı olan duayen Rengim Gökmen'e Sanat Çınarı Ödülü'nü vermekten onur duyar," diye açıkladı.

Kitle İletişim Ödülü Sevin Okyay'a verilecek!

Ankara Film Festivali'nin bir diğer Onur Ödülü olan Kitle İletişim Ödülü politika muhabiri olarak başladığı gazeteciliğe kültür sanat alanında yazdığı yazılarla devam eden, Türkiye'nin ilk kadın sinema eleştirmeni olarak bilinen, Harry Potter serilerini dilimize kazandıran, Salinger'den Orwell'e usta yazarlar başta olmak üzere birçok kitabın çevirmeni, sinemadan caza, polisiye edebiyata kadar pek çok alanda eleştirmenlik yapan, televizyon ve radyo programcısı, yazar Sevin Okyay'a verilecek.

İnci Demirkol, kültür sanat hayatımızı zenginleştiren Sevin Okyay'a Kitle İletişim alanındaki Onur Ödülü'nü takdim etmekten mutluluk duyduklarını belirterek ödülün gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Film, müzik ve edebiyat dünyası söz konusu olduğunda alanın uzmanlarından ve duayenlerinden Sevin Okyay'ın hayatımıza bir şekilde dokunduğunu ve bu alanlarda çok sayıda kişinin yolunu açtığını söyleyebiliriz. Önce çevirmen olarak çalışmış, sonra çok sayıda dergi ve gazete gibi çeşitli kitle iletişim araçlarında film, müzik ve spor yazarlığı ya da programları yapmış, çevirileriyle önemli eserlere imza atmış, kitaplar yazmış, çevirmen-eleştirmen-gazeteci ve edebiyatçı gibi çok yönlü nitelikleriyle bir kültür-sanat insanı olan Sevin Okyay, sinema alanında da filmlerdeki misafir oyunculukları dahil, film eleştirileriyle ve sinema yazılarıyla eşsiz bir yere sahiptir."

Sinemada Yeni Soluk Ödülü: Ceylan Özgün Özçelik ve Farah Zeynep Abdullah

Ankara Film Festivali tarafından bu yıl ilk kez verilecek Sinemada Yeni Soluk Ödülü'ne Ceylan Özgün Özçelik ve Farah Zeynep Abdullah layık görüldü.

Demirkol, "Geçmişte televizyon ve radyo programcısı olan, filmler üzerine programlar yapmış, bugün yapımcı, yazar ve yönetmen olarak sinemada yaratıcı, özgün işlerine tanıklık ettiğimiz, yakın zamanda Cadı Üçlemesi ile hem kısa (13+), hem de deneysel bir belgesele (15+) imza atan ve Türkiye'deki toplumsal sorunlara eğilen, toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlam bir kadın bakış açısını filmlerine yansıtan bir yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik," açıklamasıyla yapımcı, senarist ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'e Sinemada Yeni Soluk Ödülü'nü vermekten mutluluk duyduklarını belirtildi.

İnci Demirkol, Farah Zeynep Abdullah'ın Sinemada Yeni Soluk Ödülü'ne layık görülmesinin gerekçeli kararını şöyle açıkladı: "Televizyon ve sinema sektöründe sağlam duruşuyla, kadın-erkek eşitliğine inanması, görüşlerini / düşüncelerini özgürce söylemesi ve bu sektörde on yılı aşkın süredir başarılı oyunculuğuyla oynadığı her karakterin duygusunu izleyiciye her daim geçiren, televizyonda Aylin'den (Öyle Bir Geçer Zaman ki) İnci'ye (Masumlar Apartmanı) kadar ve filmlerde Mediha'dan (Kelebeğin Rüyası) Hatice'ye (Unutursam Fısılda), Begüm'den (Bizim İçin Şampiyon) Bergen'e kadar unutulmaz karakterleri yaşatan Farah Zeynep Abdullah'a Sinemada Yeni Soluk Ödülü'nü vermekten mutluluk duyar."

Ankara Film Festivali'nin, farklı alanlarda verilecek Onur Ödülleri, 3 Kasım'da düzenlenecek açılış töreniyle sahiplerini bulacak.