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25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Camila Morrone'dan ayrıldı. Ünlü oyuncunun yaklaşık 2 ay önce 25 yaşına giren Morrone'dan olması sosyal medyada tiye alındı.

Hollywood'un en gözde oyuncularından olan Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı da kariyeri kadar hareketli. Kendinden yaşça küçük kadınlarla birliketlik yaşayan ünlü oyuncu 4 yıl önce gönlünü Camila Morrone kaptırmıştı.

İLİŞKİ NORMAL BİR ŞEKİLDE BİTTİ

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone 4 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerine bu yaz başında sessizce son verdiler. DailyMail'in haberine göreikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde bittiği biliniyor.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

ÖZEL HAYATI ESPİRİ KONUSU OLDU

İkilinin ayrılmasıyla 47 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun hep kendinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olması sosyal medyada gündem haline geldi. Ünlü model Morrone'nun iki ay önce 25 yaşına girmesiyle, DiCaprio'nun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı üzerine espiriler yapıldı.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldı

Yıldız oyuncu, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldıLeonardo DiCaprio, Gisele Bundchen

25'ini geçeni hayatından çıkarıyor! Leonardo DiCaprio ile 22 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone ayrıldıLeonardo dicaprio Bar Refaeli

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Leonardo Di Caprio Magazin Haberler

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