2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
2023 yılında özel hayatı ve konserleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.
Verdiği konserler ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer de 2023 yılına veda ederken verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, ayna karşısında göğsünü gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.
14,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2023 yılına veda ettiği bir video yayınlayan Hadise, konserlerinden kareleri, ayna karşısında verdiği cüretkar pozları ve sevdikleriyle çektirdiği pozları birleştirdi. Hadise'nin "Güldürdüğünle, ağlattığınla…Verdiklerinle, aldıklarınla… Bye 2023" notuyla videoda göğsünü açarak verdiği poz dikkat çekti. Şarkıcının paylaşımına "Beklediğimiz post buydu" ve "Tavrına ve bakışına hayranım" yorumları yapıldı.