2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisinin romantik anları

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen 23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi. Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Aşıklar, suda romantik anlar yaşadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; bir hayli neşeli olduğu görülen Şevval Şahin, sudan çıktıktan sonra sevgilisiyle birlikte şezlongta güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.

İşte çiftin tatilinden kareler;