2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi - Haberler

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2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaparak tetikçi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelen Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı bulunuyor. Kesinleşmiş, ertelenmiş hapis cezaları bulunan ve 2 aydır arandığı konuşulan Sarnıç, teslim oldu. Ünlü isim, işlemlerin ardından 3 günlük zorlama hapsini yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra eski eşi Emre Aşık ile yaşadığı sorunlarla sıkça adından söz ettiren Yağmur Sarnıç'ın 2 aydır her yerde arandığı ileri sürüldü. Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Sarnıç'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜM HAPİS CEZALARI RAFTAN İNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, bir süre önce çevirmeye yakalanan ve jandarmaya diren Sarnıç, hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da yeniden gündeme geldi. Pek çok cezası bulunan ünlü isim uzun süredir aranıyordu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sarnıç'ın pazartesi günü Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Salı akşamına kadar işlemleri tamamlanan Sarnıç, yakalama kararları olan dosyaları için ifade verdi. Yağmur Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 günlük zorlama hapis cezasını yatmak için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

2 aydır aranan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bakırköy Kadın Cezaevi, Yağmur Aşık, Emre Aşık, Magazin, Haberler

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