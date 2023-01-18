18 yaşındaki kızının kaçtığı 51 yaşındaki üfürükçüyü gören anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

18 yaşındaki kayıp kızının 51 yaşındaki üfürükçü olduğunu söyleyen bir adama kaçtığını öğrenen anne, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sinir krizi geçirdi. Canlı yayında kızının kaçtığı 51 yaşında adamla yüzleşen anne "Dolandırıcı, tacizci" diyerek isyan etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. 18 yaşındaki kızının evden kaçarak 51 yaşındaki üfürükçü bir adamla birlikte olduğunu öğrenen anne, yüzleşme esnasında sinir krizi geçirdi.

33 YAŞ BÜYÜK ADAMLA SARMAŞ DOLAŞ POZLAR VERDİ

Kendisinden 33 yaş büyük adama kaçarak sarmaş dolaş pozlar veren 18 yaşındaki Hilal, ailesine geri dönmek istemediğini artık yalnız olmak istediğini söyledi. 51 yaşındaki adamla gönül ilişkisi olduğunu kabul eden Hilal, ailesine de tepki gösterdi. Canlı yayına bağlanan bir kadın seyirci ise 51 yaşındaki adamın Hilal'in bacaklarına ve kalçasına dokunduğunu söyledi. Hilal ise taciz iddiasını reddetti.

ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Anne Şerife Hanım ise canlı yayında yaşananlara isyan ederek "Benim çocuğumla birlikteysen eğer onun koltukaltına saklanma. Arlanmaz... Çocuğumun beynini yıkadın. Üfürükçü, dolandırıcı ve tacizcisin" dedi. Kızının "Nankör olma" demesiyle çılgına dönen baba ve anne, canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırarak tepki gösterdi.

SÜLEYMAN BEY: AHLAKSIZ BİR ŞEY OLMADI

Canlı yayında yüzünü göstermeden konuşan 51 yaşındaki Süleyman Bey de kendisini şu sözlerle savundu: "Ahlaksız bir şey olmadı. Ben konuşmaya başlayınca hep susturuyorum. Ben sonuna kadar Hilal'in arkasındayım." Müge Anlı ve ailenin isyanı üzerine yüzünü gösteren Süleyman Bey ise geri adım atmadı. Kızının kendisinden yaşça büyük bir adamla birlikte olmasını kabul etmediğini söyleyen anne, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Anne ve babasının canlı yayında bağırarak tepki göstermesine sinirlenen Hilal ise stüdyoyu terk etti.

Süleyman Bey ve Hilal