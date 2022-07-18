17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

17 yıllık ayrılığın ardından geçtiğimiz sene yeniden barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti evlendi. Yıllar önce düğün hazırlığı yaparken ayrılan çift, düğün sonrası yaptıkları açıklamada "Uzun zaman önce hayalini kurduğumuz şey çok, çok uzun bir süre sonra gerçek oldu" dedi.

Dolu dizgin aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çift, 2002 yılında nişanlanmış ancak 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Yollarını ayırdıktan sonra farklı kişilerle evlenen ünlü çift, 17 yıllık aranın ardından yeniden barıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten beklenen güzel haber geldi.

SOYADINI DEĞİŞTİRECEK

TMZ'de yer alan habere göre, aşklarıyla dünya çapında örnek gösterilen ünlü çift, Las Vegas'ta evlendi. Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Lopez, Ben Affleck ile 60 milyon dolara satın aldıkları malikanede yaşayacak. Jennifer Lopez'in Ben Affleck'in soyadını alacağı ve adını artık "Jennifer Affleck" olarak kullanacağı ileri sürüldü.

17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"

Hayatlarını birleştirdikten sonra bir açıklama yapan çift, şu ifadeleri kullandı: "Hayal edebileceğiniz en iyi tanıklarla, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle, küçük şapelde kendi yeminlerimizi okuduk ve hayatımızın geri kalanında giyeceğimiz yüzükleri birbirimize verdik. Sonunda hayal edebileceğimiz en iyi düğün oldu. Uzun zaman önce hayalini kurduğumuz şey çok, çok uzun bir süre sonra gerçek oldu."

"HAYATIMIZIN EN İYİ GECESİ"

"Aşk gerçek olduğunda, evlilikte önemli olan tek şey birbirimizi sevmek, önemsemek, anlamak, sabırlı olmak, sevmek ve birbirimize iyi davranmak için verdiğimiz sözdür. Bizde vardı. Hayatımızın en iyi gecesi. Ben erkekler tuvaletinde üstünü değiştirirken, dinlenme odasında üzerimi değiştirmek için kullanmama izin verdiği için Küçük Beyaz Düğün kilisesine teşekkür ederim."

17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

17 yıllık ayrılığın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez Ben Affleck Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title