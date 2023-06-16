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16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır

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Yoğun iş temposundan dolayı henüz tatile çıkamayan Nurgül Yeşilçay, sarı mayosuyla havuz başında poz verdi. 16 kilo veren oyuncunun fiziği de görenleri hayran bıraktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda mektubu dizisinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, bir işbirliği içi havuz başında pozlar verdi. Mayoyla kamera karşısına geçen Yeşilçay, pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

SEVGİLİSİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu havuz başında sarı mayosu ve dikkat çeken makyajıyla verdiği pozları yayınlayarak "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotoğrafını çektik şükür" notunu düştü. Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini söyleyen 47 yaşındaki Yeşilçay'ın kusursuz fiziği de görenleri mest etti. Oyuncu için "Nazar değecek" yorumları yapıldı.Uzun süredir Yeşilçay ile aşk yaşayan Necati Kocabay da paylaşıma kalp, alev ve nazar boncuğu emojileriyle yorum yaptı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları...

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını paylaştı! Fiziği genç kızlara taş çıkartır

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nurgül Yeşilçay Magazin Haberler

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