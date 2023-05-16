13 gündür Müge Anlı'da aranan kadın ahırda bulundu, köylüsü canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'nın programında aranan ve kızı tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Eşmi Akıncı, halasının ahırında bulundu. Bulunduğunda konuşmakta zorlanan kadının ilk ifadesinde ismini verdiği köylüsü Aziz İbili ve onun bacanağı gözaltına alındı. Canlı yayında gözaltına alınan İbili, Ermenek Cumhuriyet Savcısına ifade verecek.

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Eşmi Akıncı olayında yeni bir gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı ileri sürüldü. Günlerdir aranan Eşmi Akıncı, vatandaşlar tarafından beldede kullanılmayan bir ahırda olduğu tespit edildi.

AHIRDA BULUNDU

Yenimahalle'de bir ahırda bulunan yaşlı kadının şok halinde olduğu ve konuşmakta zorlandığı belirtildi. Daha önce bölgenin ve ahırın aranmasına rağmen orada bulunması, başka bir yerden getirilip bırakıldığı iddialarını da güçlendirdi. Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Jandarma ekipleri daha önce bölgede yaptıkları çalışmalarda hiçbir ize rastlamadığı için kadının oraya nasıl getirildiği ortaya çıkarmak için kamera kayıtlarını inceleyecek. Günler sonra bulunan Eşmi Akıncı, ilk ifadesinde köylüsü Aziz İbili ve onun bacağının adını verdi. İfadenin ardından İbili'nin bacanağı dün akşam gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Günlerdir programda olan Aziz İbili ise canlı yayında gözaltına alındı. İçinin rahat olduğunu ve suçsuz olduğunu söyleyen İbili, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülecek ve orada SEGBİS üzerinden Ermenek Cumhuriyet Savcısına ifade verecek.