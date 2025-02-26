11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta burnundan 11. ameliyatını geçirmişti. Burnunda bir sorun bulunan ve bu nedenle sürekli ameliyat olmak durumunda kalan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Popçu Murat Dalkılıç, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Burnundaki kıkırdak yok olduğu için yıllardır defalarca kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, burnunun formu değiştiği için sahnelerini bile iptal etmişti.

Geçtiğimiz yıl son haliyle sevenlerini endişelendiren Dalkılıç, son dönemde fotoğraf bile çektirmek istemiyordu.

Yaşadığı sorunun çözülmesi umuduyla geçtiğimiz haftalarda 11'inci kez ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Bir Instagram sayfasının paylaştığı fotoğrafta ünlü ismin burnunun geçtiğimiz sene olduğundan çok daha farklı görünmesi, sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

İşte Murat Dalkılıç'ın son hali...