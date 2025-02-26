Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü pop şarkıcısı Murat Dalkılıç, kıkırdak sorunu nedeniyle defalarca ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı. Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda 11. burun ameliyatını geçirmişti.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta burnundan 11. ameliyatını geçirmişti. Burnunda bir sorun bulunan ve bu nedenle sürekli ameliyat olmak durumunda kalan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Popçu Murat Dalkılıç, bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Burnundaki kıkırdak yok olduğu için yıllardır defalarca kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, burnunun formu değiştiği için sahnelerini bile iptal etmişti.

Geçtiğimiz yıl son haliyle sevenlerini endişelendiren Dalkılıç, son dönemde fotoğraf bile çektirmek istemiyordu.

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

Yaşadığı sorunun çözülmesi umuduyla geçtiğimiz haftalarda 11'inci kez ameliyat olan Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı.

Bir Instagram sayfasının paylaştığı fotoğrafta ünlü ismin burnunun geçtiğimiz sene olduğundan çok daha farklı görünmesi, sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

İşte Murat Dalkılıç'ın son hali...

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
img

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
img

Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErtan Baykal:

Güzel olmuş. Bende yaptıracağım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.