"10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen İrem Derici, mal varlığını anlattı: 2 arabam var, evimi sattım - Haberler

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"10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen İrem Derici, mal varlığını anlattı: 2 arabam var, evimi sattım

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemden düşmeyen İrem Derici, Bursa'daki sahnesinde mal varlığını sıraladı. "10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen Derici, 2 arabasının olduğunu evini de albüm yapmak için sattığını söyledi.

2021 yazından bu yana Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez aldatılınca ilişkisini noktaladı. Eski sevgilisinden "Çeyrek popçu" ve "Çöp" diye bahsede Derici, Bursa'daki sahnesinde mal varlığından bahsetti.

"2 TANE ARABAM VAR, EVİMİ SATTIM"

Ayrılığın ardından peş peşe konserler veren ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren şarkıcı, Bursa'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğundan bahseden Derici, "Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum. Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım. YouTube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya 'o ünlü popçu bakın şimdi ne halde?' diye, Allah korusun da yani" dedi.

'10 yıldır manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici, mal varlığını anlattı: 2 arabam var, evimi sattım

'10 yıldır manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici, mal varlığını anlattı: 2 arabam var, evimi sattım

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İrem Derici, Bursa, Magazin, Haberler

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Yorumlar (3)

Selin kibar:

Buna ancak kadir inanır

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yersennnn :)

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Burhan Ayyildiz:

Hicde inandirici gelmiyor bu dediniz

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500
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