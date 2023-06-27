1 yılda 28 kilo veren Elçin Afacan, hamamda sere serpe uzanarak poz verdi

Bir yıl içinde 28 kilo vererek bambaşka biri olan başarılı oyuncu Elçin Afacan, hamamda sere serpe uzanarak poz verdi. Bir işbirliği için kamera karşısına geçen oyuncu, fiziğiyle bir kez daha dikkat çekti.

Sen Çal Kapımı ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'la Çöp Adam dizisinde başrolü paylaşan Elçin Afacan, 1 yılda 28 kilo verdi. Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

SERE SERPE UZANIP POZ VERDİ

Verdiği kilolarla sık sık adında söz ettiren güzel oyuncu, bir işbirliği için hamamda ayna karşısına geçti. Hamamda mini elbisesiyle sere serpe uzanarak pozlar veren oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Pozlarını 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncunun siyah kalp emojisiyle yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.