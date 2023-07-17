1 sene önce evlenen Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen tek celsede boşandı

Geçtiğimiz sene ağustos ayında nikah masasına oturan ve kısa süre içinde bebeklerini kucağına alan oyuncu Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen, anlaşmalı olarak boşandı.

Alemin Kralı, Keoğlan, Söz ve Medine gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz sene ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre bebeklerini kucağına alan çift, evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak tek celsede boşandı.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEDE KALDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, anlaşmalı olarak boşanan çiftin Diana adını verdikleri kızlarının velayeti anne Yağmur Ün'e verildi. Mutlulukları kısa süren çift, boşanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ün, ayrılığın ardından Instagram hesabından Boğaç Ergezen ile olan tüm fotoğrafları sildi.