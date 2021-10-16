Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki

Yakın zamanda kaybettiği kardeşinin kızlarına sahip çıkan ve her gün okuldan almaya giden Alişan, diğer velilerin tepkisini çekti. Okulun önünde Alişan'ın arabası için özel bir park yeri ayrıldığını gören veliler, ayrımcılık yapıldığını söyleyerek yüksek sesle itiraz edince Alişan'da aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, yaptığı açıklamada kardeşinin çocuklarına sahip çıktığını söyledi. Şarkıcı bu açıklamasının ardından bir an olsun yanında ayrılmadığı yeğenlerini okul çıkışları da yalnız bırakmayınca bir tatsızlık yaşadı.

ALİŞAN İÇİN ÖZEL PARK YERİ

Medya Tava'nın haberine göre, Alişan, bizzat ilgilendiği yeğenlerini her gün okula götürüp almaya başladı. Çocukların okul çıkış saatinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka(trafik konisi) konarak yer tutulduğunu gören veliler bu duruma tepki gösterdi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERİNCE ALİŞAN UZAKLAŞTI

Servis araçları ve velilerin araçlarından dolayı okulun çevresinde trafik olduğunu gören vatandaşlar, kapının önünün bir araç için tutulduğunu fark etti. Durumu araştıran veliler, kapının önünün Alişan'ın şoförü tarafından şarkıcı için tutulduğunu öğrendi. Yaşanan durumdan rahatsız olan veliler, Alişan'ın arabasıyla geldiği esnada tepki göstermeye başladı. Arabasının içinde bulunan Alişan tepkilerin çoğalması üzerine okul önünden aracıyla uzaklaştı. Alişan, yaşanan durumun ardından bir daha park yeri ayırtılmamasını istedi.

Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki

Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın
Spor Şenol Güneş Ali Koç Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:56:18. #1.11#