Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi - Haberler Magazin
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Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam görkemli bir düğünle İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin 2. gelinliği ailede kriz çıkardı. Dekolteli transparan bir gelinlik tercih eden Şefkatli, içini gösterdiği için gelen uyarılardan sonra 15 dakika içinde üstünü değiştirmek zorunda kaldı.

Uzun zamandır birlikte olan Yasemin Şefkatli ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam dünyaevine girdi. Aylardır düğünü için hazırlanan Şefkatli, 3 farklı gelinlik giydi. Ancak güzel modelin bir gelinliği kriz çıkardı.

SADECE 15 DAKİKA GİYEBİLDİ

Şefkatli, nikah kıyıldığı anda giydiği dantel detaylı gelinliğinin ardından parlak kumaşlı, sırt ve bacak dekolteli bir gelinlik giydi. Ancak Şefkatli'nin içini gösteren gelinliği aileler tarafından hiç beğenilmedi. Gelen uyarılara kulak asan model, piste çıktıktan 15 dakika sonra gelinliğini değiştirdi.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde çiftin nikahınıSarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıyarken şahitliğini de Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir yaptı. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi

Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi

Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi

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Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi
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Ecem Altan
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Haber: Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği ailede kriz çıkardı! Sadece 15 dakika giyebildi - Haberler Magazin
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