Yargı hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün?
Kanal D'nin yeni dizisi hangi günler ekranlara geliyor merak edildi. Yargı dizisi bugün tekrar bölümüyle yayınlanacak. Bunun ardından izleyiciler Yargı yeni bölümü ne zaman merak etti. Peki, Yargı hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün?
Yargı hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün?sorularına yanıt aranıyor. Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün? Çarşamba mı Pazar mı? Yargı yeni bölüm hangi gün? Pazar günleri mi? Yargı konusu ne? Yargı oyuncuları kimler?
Yargı dizisi yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : DamlaYargı hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün?