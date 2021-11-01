Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu! Babasıyla aynı adı taşıyacak

Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. 2019 yılında ilk bebeği Zeynep'i kucağına alan şarkıcı, bugün de oğlunu dünyaya getirdi.

BEBEĞİNE EŞİNİN ADINI VERDİ

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, bebeklerine de Selim adını verdi. Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior ' Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" demişti.

MAYIS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Şarkıcı mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 14 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Kızı ve eşiyle bir pozunu paylaşan şarkıcı, "Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize" notunu yazmıştı.

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