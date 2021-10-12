Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi

Oyuncu Tamer Karadağlı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasındaki tavrı tartışmalara neden olmuştu. Gündemden düşmeyen olayın ardından Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ertelendi.

KARADAĞLI'NIN İSTEĞİ ÜERİNE ERTELENDİ

Vakıftan yapılan açıklamada, "13 Ekim Çarşamba günü sanatçı Tamer Karadağlı'nın vakfımız yönetim kurulu üyeliği duyuru basın toplantısı sayın Karadağlı'nın gündeminin yoğunluğu kendi isteği doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tamer Karadağlı'nın vakıf şeref üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın, sahnedeki konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı'ya "Artık sus' mu diyorsunuz?" şeklinde tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine Tamer Karadağlı bir televizyon programına telefonla bağlanarak, "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz' diye" ifadelerini kullanmıştı.

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