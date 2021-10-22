Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor - Haberler Magazin
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Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Squid Game dizisindeki yalnızca 10 saniye görünen genç oyuncu Lee Jeong Jun, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun Instagram'daki 20 binlik takipçi sayısı kısa sürede 735 bini geçti.

17 Eylül'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan Swuid Game dizisi, ilginç konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Dünyanın gündemine oturan dizide 10 saniye görülen Lee Jeong Jun da kısa sürede Instagram'da binlerce takipçi sayısına ulaştı.

EKRANDA 10 SANİYE GÖRÜLDÜ

Squid Game dizisinde, bir erkek yarışmacı, şeker oyununun adil olmadığını söyleyerek personellerden birini rehin almıştı. Rehin alınan personel, kendisini öldürmekle tehdit eden yarışmacının baskısına daha fazla dayanamayarak maskesini indirmişti. Sonrasında yönetici tarafından öldürülen personel, ekranda yalnızca 10 saniye görünmüştü.

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

TAKİPÇİSİ KATLANDIKÇA KATLANDI

Rolüyle dikkat çeken genç oyuncunun adeta hayatı değişti. Kısacık rolüyle izleyiciyi kendisine bağlayan Jun'un Instagram'da 20 bin olan takipçi sayısı bir anda 735 bini geçti.

1999 doğumlu Lee Jeong Jun, Kore Ulusal Sanat Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyor.

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor

Squid Game dizisinde yüzü 10 saniye görülen Lee Jeong Jun'un hayatı değişti! Takipçi sayısı gün geçtikçe artıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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