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İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın kiminle aşk yaşıyor

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Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat rolüyle yıldızı parlayan Feyyaz Şerifoğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncunun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

O Ses Türkiye ile ekran hayatına adım atan, şimdilerde rol aldığı Camdaki Kız dizisiyle ününe ün katan Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle görüntülendi.

Dizide yasak aşk yaşayan zengin aile çocuğunu canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı.

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur. Dinçkol, uzun süredir Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu olarak görev yapıyor.

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Sır gibi saklıyordu! Camdaki Kız'ın Sedat'ın sevgilisi bakın kim çıktı

İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın kiminle aşk yaşıyor
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