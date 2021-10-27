İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı bakın kiminle aşk yaşıyor
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat rolüyle yıldızı parlayan Feyyaz Şerifoğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncunun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.
O Ses Türkiye ile ekran hayatına adım atan, şimdilerde rol aldığı Camdaki Kız dizisiyle ününe ün katan Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle görüntülendi.
Dizide yasak aşk yaşayan zengin aile çocuğunu canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.
Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı.
Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur. Dinçkol, uzun süredir Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu olarak görev yapıyor.