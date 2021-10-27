Sadakatsiz'in yıldızı makyajsız yakalandı! Bu hali şaşırttı

Ünlü oyuncu, "İzin günümde annemle alışverişe çıktık" dedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Sokakta sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sezen, "Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum" diye konuştu.

24 yaşındaki Melis Sezen'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı.

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda "İçimde çok farklı Melisler var" diyen Melis Sezen şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafım bebek gibi minnoş, diğer tarafım savaşçı ve inatçı. Kimi zaman duygusal ve deli olduğumda doğrudur."

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.