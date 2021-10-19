Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı

Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirerek adını duyuran şarkıcı Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı.

ŞARKI SÖYLERKEN YÜZÜNE TEKME ATTILAR

Gaziantep'te düzenlenen düğünde istedikleri şarkıların çalınmamasına sinirlenen bir grup, sanatçının üzerine saldırıp yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekme ile neye uğradığını şaşıran şarkıcının bağlaması da kırıldı. Erdoğan'ın saldırıya uğradığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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