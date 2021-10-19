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Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yerel şarkıcı Erdal Erdoğan, sahne almak için gittiği düğünde saldırıya uğradı. İstek bir şarkıdan dolayı çıkan tartışmada sanatçının yüzüne tekme atıldığı anlar da anbean kameraya yansıdı.

Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirerek adını duyuran şarkıcı Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı.

ŞARKI SÖYLERKEN YÜZÜNE TEKME ATTILAR

Gaziantep'te düzenlenen düğünde istedikleri şarkıların çalınmamasına sinirlenen bir grup, sanatçının üzerine saldırıp yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekme ile neye uğradığını şaşıran şarkıcının bağlaması da kırıldı. Erdoğan'ın saldırıya uğradığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı

Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı

Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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