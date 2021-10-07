Sunucu Murat Başoğlu, durumunun ağırlaşmasının ardından geçen ay hastaneye kaldırılmış

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeğeniyle görüntülenmesinin ardından büyük tepki gören ve 2017 yılından bu yana da ortalıkta görünmeyen sunucu Murat Başoğlu'ndan haber geldi. Başoğlu'nun kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat edildiği ortaya çıktı.

HASTALIĞININ NÜKSETMESİYLE ACİLE BAŞVURDU

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırıldı. Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği belirlendi.

17 SAAT ENTÜBE OLARAK KALDI

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.

Snob Magazin - Magazin Haberleri