Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı - Haberler Magazin
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Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık 3 aydır aşk yaşadığı Hadise'nin doğum gününe özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şarkıcı ile samimi pozlarını paylaşan Dinçerler, "Hep hayatımda kal, iyi ki doğdun" notunu yazdı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü özel bir paylaşım yaptı.

Bugün 36. yaşına giren Hadise ile Instagram'dan samimi pozlarını paylaşan Dinçerler, "Sen kadın. Hep yanımda ol, iyi ki doğdun" notunu yazdı. Hadise de paylaşıma "Adamım" yorumunu yaptı. Dinçerler'in aşk dolu paylaşımı kısa sürede 31 binden fazla beğeni aldı.

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Doğum günü kutlamalarına başlayan Hadise de dün akşam 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Doğum günü kutlamaları başladı" demişti.

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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