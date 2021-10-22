Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü romantik pozlarla kutladı

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü özel bir paylaşım yaptı.

"HEP YANIMDA OL"

Bugün 36. yaşına giren Hadise ile Instagram'dan samimi pozlarını paylaşan Dinçerler, "Sen kadın. Hep yanımda ol, iyi ki doğdun" notunu yazdı. Hadise de paylaşıma "Adamım" yorumunu yaptı. Dinçerler'in aşk dolu paylaşımı kısa sürede 31 binden fazla beğeni aldı.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI BAŞLADI"

Doğum günü kutlamalarına başlayan Hadise de dün akşam 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Doğum günü kutlamaları başladı" demişti.

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in romantik pozları...

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