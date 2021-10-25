MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda olduğu Masterchef Türkiye, dün akşam 97. bölümüyle ekrana geldi. Eleme potasına giren 6 yarışmacı, en iyi yemeği yaparak yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Araz, Rabia'yı ilk eleme adayı yaptı. Takım oylamasında en çok adı yazılan Dilara, ikinci eleme adayı oldu. MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi. Konsey sonrası ise Sergen, haftanın 4. eleme adayı seçildi.

Son oynana dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda ise bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı. Eren ise 5. eleme adayı olarak Pelin'in adını verdi. Konsey sonrası haftanın son eleme adayı ise Emre oldu.

AYVA İLE EN FARKLI YEMEĞİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Rabia, Dilara, Sergen, Hasan, Pelin ve Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün ayva olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

SERGEN, DİLARA VE HASAN İLK TURU BAŞARILI TAMAMLADI

Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Sergen, Dilara ve Hasan'ın tabakları beğenildi. Bu yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

RABİA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Rabia, Emre ve Pelin ise Somer Sivrioğlu'nun kadayıflı karides yaparak yarıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Rabia oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yarışmaya yedek kadrodan girerek başarılı tabaklar hazırlayan Rabia, elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şefler ise hayallerine veda eden Rabia'yı sakinleştirmeye çalıştı.

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