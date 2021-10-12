Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi - Haberler Magazin
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Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Taşkıran'ın kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından kızının hastanedeki görüntülerini paylaşan Taşkıran, "Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz?" diyerek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

Seda Akgül'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Kısmetse Olur'un asi kızı Mehtap Taşkıran, şimdilerde evladının sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Taşkıran, şimdi de sevenlerinden dua istedi.

"ÇOCUĞUM ÖLECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızının 2 günde 2 beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Mehtap Taşkıran, şunları yazdı: "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar, çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan doktor nöbetçiymiş gitmiş. Bugün de hiç bir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktorlarına soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum 'Gelmeyeceğim' diyor. Çocuğum ölecek zaten 1 kez ihmal oldu diye 2.ameliyata acil aldılar."

"BANA YARDIM EDİN LÜTFEN"

"Postun altına 'çocuğum ölmeden' etiket yapar mısınız dikkat çekmek için. Bana yardım edin lütfen burada beyin cerrahisi aşırı ilgisiz. Ameliyat olmuş hastayı yerinde görmesi gerekirken mesajla bilgisayardan bilgi alarak görüyor. Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar."

Mehtap Taşkıran, paylaşımlarına Sağlık Bakanlığı'nı da etiketleyerek sesinin duymasını istedi.

Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi

Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran
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Ecem Altan
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Haber: Kızı 2 günde 2 ameliyat olan Mehtap Taşkıran 'Çocuğum ölecek' deyip Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi - Haberler Magazin
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