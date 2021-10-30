Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan biyografisi!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan sosyal medyada gündem oldu. Dizide dikkat çeken Süveyda karakterini kimin canlandırdığı merak edilmekte. Peki, Kırmızı Oda Süveyda kimdir? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR? HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda'nın hikayesi son günlerde ilgiyle izlenmek. Takipçiler Süveyda'nın gerçek hikayesini merak ediyor.

Süveyda, zihinsel engelli iki gencin hazin bir aşk hikayesinden dünyaya gelmiştir. Süveyda'nına nnesi Narin, bebeği dünyaya getirdiğinde ona bakabilecek kabiliyete sahip değildir. Narin'in babası da Süveyda'nın aile için bir leke olduğunu söylemekte ve evden uzaklaştırmanın bir çaresini aramaktadır. Hatta bir gece sepetle ormana bırakıp ölmesini bile beklemiş, ertesi gün hayatta olduğunu görünce tekrar ormandan almaya karar vermiştir.

Öte yandan Mustafa ve Asuman çiftinin bebeği olmadığı için ebeveynlik yapabilecekleri bir çocuk hasreti çekmektedirler ve bakım evi aracılığıyla Süveyda'yı evlat edinirler.

Süveyda'nın travması bu kadarla sınırlı değildir. Zaman zaman sara epilepsi nöbeti de geçiren Süveyda henüz 5-6 yaşındayken tek başına evden uzaklaşır. Gecenin karanlığında yalnız kaldığı sokaklarda başına gelen olay ise Süveyda'nın hayatını boyunca peşini bırakmayacak bir felakettir. Evden uzak kaldığı bu bir günlük süre içerisinde istismara uğrayan Süveyda ertesi gün eve döner ancak olan bitenin farkında olamayacak kadar küçük olduğundan tüm bu yaşananlar onun küçücük zihninde büyük yıkımlara sebep olmuştur.

Süveyda şimdi lisede okuyan genç bir kızdır. Ailesiyle ilgili geçmişten ise haber sizdir.

Bu arada Süveyda'nın babası Mustafa Narin'i köyden alıp tedavi ettirmek üzere bir psikiyatri kliniğine yerleştirir.

Asuman ve Mustafa Narin'i görmeye gittiklerinde Süveyda onları görür. Süveyda olayların gerçek yüzünü araştırmaya başlamıştır ve gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmesi artık an meselesidir.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

Genç oyuncu İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanışan İlayda Alişan, 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atmıştır.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakteriyle rol almıştır.

Son olarak Masumiyet dizisinde yer alan İlayda Alişan şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandırmaktadır.

DİZİLER

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)

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