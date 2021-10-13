Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilistlerini, önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy'deki 'kaynak saç' borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları stilistlerini, önce çete üyesi olarak suçladı ardından telefon numarasını engelledi. Kibariye'den 24 bin lira alacağı olduğunu belirten stilist İsmail Günüç yaşananlara sitem etti.

Kadıköy'deki bir kuaföre olan 4 bin 200 liralık borcuyla gündeme gelen sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık şimdi ise stilistleri İsmail Günüç'e 'çete üyesi' suçlamasında bulunarak borçları olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kesti. İddiaya göre, kuaföre 'kaynak saç' borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek stilistleri İsmail Günüç'ü kuaför dükkanında rehin bıraktı. İşletme sahipleriyse genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç'a ait kimlik cüzdanı kuaförde kaldı. Stilist Günüç, Kibariye'nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce 'çete üyesi' olmakla suçlandı sonra telefonları engellendi.

KİBARİYE'NİN SAHNE ELBİSELERİNİ DİKİYORDU

Yaşanan olay sonrası Kibariye'den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye'nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.

"BENİ ÇETE ÜYESİ OLARAK SUÇLADI, 24 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ"

Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, "Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık'a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında zaten benim numaramı engelledi. Çılgına döndüm. 24 bin lira alacağım var. Toplam 12 tane kostüm verdim. Ayrıca 4 çift ayakkabı alındı. Ben bunları cebimden ödedim. Takılarına kadar her şeyi ben hazırlayıp yolladım. Ben bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama beni 'çete üyesi' olarak suçlaması beni çıldırttı. Ali Bey alışmış haram yemeye ama biz öyle değiliz. Ben 3 tane çocuk büyütüyorum. Bana bu kelimeleri kullanamaz. Ben alın teriyle para kazanıyorum. Bana olan borçlarını ödemelerini istiyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Okan Bayülgen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kibariye, stilistini hem kuaförde rehin bıraktı, hem de parasını ödemedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:03:26. #1.12#