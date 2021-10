Ivanka Trump'ın yeni hayatı: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı

ZAMAN ZAMAN BABASINI VE ÜVEY ANNESİNİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Özellikle de babası ABD Başkanı seçildikten sonra üç çocuk annesi Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner daha da ön plana çıkmaya başladı. Çiftin özel yaşamı bile mercek altına alındı. Hatta bir dönem Ivanka Trump ile üvey annesi Melanie Trump arasında gizli bir çekişme yaşandığı bile ileri sürüldü. Özellikle Donald Trump'ın İngiltere ziyareti sırasında ona eşlik eden Ivanka Trump ile Jared Kushner, dünya basınından ilgi görme konusunda Başkan ve eşinden birkaç adım öne geçti.

'BAŞKAN OLMAYI HAYAL EDİYOR' İDDİASI

Donald Trump'ın başkanlık döneminde kızı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, Beyaz Saray'da danışmanlık görevi de üstlendi. Ivanka Trump bir dönem aslında babasının koltuğunda gözü olduğu ve ülkesinin ilk kadın başkanı olmayı hayal ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Fakat Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu Joe Biden ve ekibine devretmesinden sonra Ivanka Trump ile Jared Kushner için de hayat bir kez daha farklı bir dönemece girdi.

YENİ HAYAT

Ivanka Trump, babasının başkanlığı döneminde kullandığı gardrobunu bile değiştirdi. Dünya modasına yön veren resmi ve ciddi kıyafetlerinin yerini tatil giysileri aldı. Artık daha çok magazin basını tarafından çıktığı tatillerde plaj giysileri içinde görüntüleniyor.

KİTABINDA ÇARPICI İDDİALARA YER VERDİ

Son olarak geçen hafta Miami'de çocuklarıyla birlikte gittikleri bir havuz başında görüntülenen 39 yaşındaki Ivanka Trump ile 40 yaşındaki eşi Jared Kushner, eski bir Beyaz Saray çalışanı tarafından yazılan bir kitapla yeniden gündeme geldi. Donald Trump'ın eski basın sekreteri Stephanie Grisham, kısa bir süre önce piyasaya çıkan I'll Take Your Questions Now (Şimdi Sorularınızı Alacağım) adlı kitabında çift için özel bölümler bile ayırdı.

'KENDİLERİNİ 'GÖLGE BAŞKAN VE FIRST LADY' OLARAK GÖRÜYORLARDI' Temmuz 2019 ile Nisan 2020 arasında Donald Trump'ın basın sekreteri ve iletişim direktörü olarak çalışan sonra da 'first lady' Melania Trump'ın sözcüsü olarak görev yapan Grishamy, CNN'de yayınlanan New Day programına konuk oldu. Grisham, programda Ivanka Trump ile Jared Kushner'ın, Beyaz Saray'da görev yaptıkları süre içinde kendilerini "gölge başkan ve gölge first lady" olarak gördüklerini ileri sürdü.

'TAKIM ELBİSELİ RASPUTİN'

Stephanie Grisham kitabında Ivanka Trump'ın kocası Jared Kushner için de çarpıcı bir benzetme yaptı. Grisham, Kushner'ı, tarihe pek de iyi olmayan bir şekilde damgasını vurmuş olan bir şahsiyete benzeterek "ince kesim takım elbise içindeki Rasputin" diye tanımladı. Dokuz ay boyunca Beyaz Saray basın bürosunda görev yapan Stephanie Grisham, programda, Jared Kushner'ın kendisini çok da ilgilendirmeyen, uzmanlığı olmayan konulara bile "balıklama daldığını" ve günü kurtardığını ileri sürüp sonra da çekip gittiğini ileri sürdü.

TRUMP'IN DAMADI OLDUĞU İÇİN...

Jared Kushner'ın, Donald Trump'ın damadı olduğu için kontrol edilmeden ve zorlanmadan kolayca Beyaz Saray'ı yönlendirebildiği de Grisham'ın iddiaları arasında. Grisham'ın iddiasına göre hem Ivanka Trump hem de Jared Kushner, zeki insanlandı. Ama ona göre 'gölge başkanı"ın arkasındaki beyin Ivanka Trump'tı.

ABD'NİN KRALİYET AİLESİ

Grisham'ın çiftle ilgili iddiaları bu kadar değil. Ivanka Trump ile Jared Kushner'ın kendilerini ABD'nin kraliyet ailesi olarak gördükleri de kitabında yer alan iddialar arasında. Çiftin, 2019'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği yemeğe katılmak için protokol kurallarını bile çiğnediğini savunan Grisham, Beyaz Saray çalışanlarının onlar için takma isim kullandığını da yazdı. Kendisi ile Melania Trump'ın Ivanka'ya prenses ismini taktığını yazar Grisham, Melania Trump'ın üvey kızı ile damadından "stajyer" diye söz ettiğinin de altını çizdi.

BEYAZ SARAY GÜNLERİ ŞİMDİLİK SONA ERDİ

Eski Beyaz Saray çalışanı Grisham'ın bu iddialarıyla gündeme gelen Ivanka Trump ile Jared kushner için en azından şimdilik Beyaz Saray günleri geride kaldı. "Şimdilik" çünkü Donald Trump'ın başkanlığı döneminde "Ivanka'nın asıl hayali ABD Başkanı olmak" iddiaları da ortaya atılıyordu. Hatta gazeteci Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House adlı kitabında, Ivanka Trump'ın ABD'nin ilk kadın başkanı olma hayalleri kurduğunu ileri sürmüştü. Wolff, Ivanka Trump'ın göreve geldiğinden bu yana değişen beden dilinin de bu amacını gözler önüne serdiğini ileri sürmüştü.

ARTIK DAHA RAHAT GİYİNİYOR

Hatta o kitapta yer alan iddialara göre eski bir model olan sonra da iş dünyasına geçiş yapan Ivanka Trump, giyimi ve kuşamıyla, attığı her adımla gelecekte politika konusunda adını duyurmaya kararlı olduğunu gözler önüne seriyordu. Fakat babası ile birlikte Beyaz Saray'dan taşındıktan sonra Ivanka Trump artık tayyörleri ya da iş kadını elbiseleriyle değil gittiği tatillerde giydiği rahat plaj kıyafetleriyle objektiflere yansıyor.

AİLE GÜNÜ

Ivanka Trump ve Jared Kushner geçen hafta sonu Miami'de bir su parkında görüntülendi. Üç çoçukları Arabella, Joseph ve Theorore ile günün keyfini çıkaran Trump ile Kushner zaman zaman birbirlerini öpücüklere de boğdu.

KİM DAHA GÜZEL GİYİYOR?

Ivanka Trump'ın, babasının başkanlığı döneminde, ülke yönetiminde görev alırken tercih ettiği giyim tarzı dünyada birçok kadın tarafından örnek alındı. Eski model Ivanka Trump, uzun boyunun da avantajıyla kıyafetleri güzel taşıdığı için benzer kıyafetler giyen başka ünlülerle sık sık kıyaslandı.

