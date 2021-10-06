İbrahim Selim'in doğum gününde aşka gelen Selin Şekerci'den romantik paylaşım - Haberler Magazin
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İbrahim Selim'in doğum gününde aşka gelen Selin Şekerci'den romantik paylaşım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kendisi gibi oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşayan Selin Şekerci, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. Selim ile samimi bir fotoğrafını paylaşan Şekerci, "İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Seni çok seviyorum" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Selin Şekerci, bir süredir meslektaşı İbrahim Selim ile aşk yaşıyor. Şekerci, 42 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü de romantik bir paylaşım ile kutlamayı ihmal etmedi.

"UMARIM UZUN YILLARIMIZ OLUR"

Kendisinden 10 yaş büyük olan İbrahim Selim'in omzuna başını koyduğu bir kareyi paylaşan Selin Şekerci, "İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip, çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler... Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur. Aman, hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp, saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun, amin" notunu yazdı.

İbrahim Selim'in doğum gününde aşka gelen Selin Şekerci'den romantik paylaşım

İbrahim Selim'in doğum gününde aşka gelen Selin Şekerci'den romantik paylaşım
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: İbrahim Selim'in doğum gününde aşka gelen Selin Şekerci'den romantik paylaşım - Haberler Magazin
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