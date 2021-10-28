Hande Erçel, pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti - Haberler Magazin
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Hande Erçel, pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Instagram'da 25 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda olan Hande Erçel, milyonlarca hayranı için Amerika'da nefes kesen pozlar verdi.

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

HANDE PAYLAŞTI, KEREM KAYITSIZ KALMADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

REKORA KOŞUYOR

Instagram'da takipçi sayısını sürekli artıran Hande Erçelrekora doğru koşuyor. Dizileri ile büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Hande Erçel, pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (2)
Nur Gungor:Rol yetenegi '' sıfır '' Amerika da bu kıyafete asla nefes kesilmez.. orada herkez günlük kıyafet sokak kıyafetı olarak daha güzelini giyiniyor..Amerika da kızların hepsi güzwel ve uzun boylu..Yeteneksiz kişileri ancak medyada abartabilirsiniz
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Açmaktan başka yaptığı bir şey yok bunun da
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