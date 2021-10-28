Hande Erçel, pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

HANDE PAYLAŞTI, KEREM KAYITSIZ KALMADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.

REKORA KOŞUYOR

Instagram'da takipçi sayısını sürekli artıran Hande Erçelrekora doğru koşuyor. Dizileri ile büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.

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