Hande Erçel, pozlarıyla milyonlarca hayranının nefesini kesti
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Instagram'da 25 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda olan Hande Erçel, milyonlarca hayranı için Amerika'da nefes kesen pozlar verdi.
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
HANDE PAYLAŞTI, KEREM KAYITSIZ KALMADI
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Erçel, New York'ta çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in New York pozlarına, sevgilisi Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı. Instagram'da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in paylaşıma saatler içinde 3 milyona yakın beğeni geldi.
REKORA KOŞUYOR
Instagram'da takipçi sayısını sürekli artıran Hande Erçelrekora doğru koşuyor. Dizileri ile büyük popülerlik kazanan güzel oyuncu, Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu konumunda.
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