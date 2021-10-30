Güldür Güldür İsmail'in ikizi mi var? Alper Kul'un ikizi mi var? Alper Kul kimdir, kaç yaşında? Giray Altınok kimdir?
'Dublörün Dublörü Olmak Zor İş' adlı skeçte birbirlerine benzerliği ile dikkat çeken Alper Kul ve Giray Altınok araştırma konusu oldu. Ali Sunal'ın moderatörlüğünde her hafta yeni bölümleri izleyicilerle buluşan Güldür Güldür Show'da bu hafta herkesi şaşırtacak bir sürpriz var. Programa yeni katılan isimlerden birisi de Giray Altınok olmuştu. Peki, Güldür Güldür İsmail'in ikizi mi var? Alper Kul'un ikizi mi var? Alper Kul kimdir, kaç yaşında? Giray Altınok kimdir?
Alper Kul'la benzerliği ile dikkat çeken ve bu akşam 'Dublörün Dublörü Olmak Zor İş' adlı skeçte birlikte oynayan Giray Altınok ve Alper Kul'un ikiz olup olmadığı merak edildi. Güldür Güldür Show'da izleyenleri merakta bırakan Giray Altınok ve Alper Kul ikiz mi? Güldür Güldür İsmail'in ikizi mi var? Alper Kul'un ikizi mi var? Alper Kul kimdir, kaç yaşında? Giray Altınok kimdir? İşte detaylar haberimizde...
Feridun karakteri ile yapıma katılan Giray Altınok, 30 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde Alper Kul'a benzerliği ile herkesi şaşırtacak.
Giray Altınok ve Alper'un benzerlikleri üzerine kurulan skeç de bir süredir yapımın hayranları tarafından bekleniyordu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da izleyiciler bu skeci çok merak ettiklerini ikilinin benzerliğinin skece yansımasının iyi bir fikir olduğunu belirten yorumlar yaptı.
'Dublörün Dublörü Olmak Zor İş'skecinde oynayan Alper Kul ve Giray Altınok ikiz değildir.
Alper Kul (d. 5 Aralık 1975; Fatih, İstanbul), Türk oyuncu ve yazar.
Kul, 5 Aralık 1975'te İstanbul, Süleymaniye'de doğdu. Fakat ailesi Trabzonlu olduğundan nüfus cüzdanına babası tarafından Trabzon yazdırılmıştır.
MSM'den sonra eğitimini Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan sanatçı, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyunculuk yaptı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye taşıdı. 2 Ekim 2009 tarihinde başlayan tek kişilik oyunu bir sezon boyunca BKM'de oynadı. 2010 tarihli kendi yazdığı Babamın Oğlu adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa'da sahneledi. 2010 yılında ilk kez sahnelenen AUT tiyatro oyunu ile Yılın Yazarı ödülünü aldı. 2011 yılında yazdığı Barselo adlı tiyatro oyunu tiyatro İkincikat'ta sahnelendi.
2011'de atv'de başlayan 5'er Beşer adlı komedi tiyatro programından sonra, Star TV'de başlayan ve bu programın devamı niteliğindeki İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür adlı programların proje tasarımlarını yaptı ve oynadı.
Red Kit - 1994
Şeksi Oyun - 1995
The Learned Ladies - 1996
The American Buffalo - 1997
The Velveteen Rabbit - 1997
Waiting For The Parade - 1998
Barış - 1998
Troya'lı Kadınlar - 1998
Ölüm ve Oyun - 1999
Yavru Kuşlar - 1999
Azizname - 2002
Midas'ın Kulakları - 2004
Böcek - 2006
İki Kişilik Bir Oyun - 2007
Caveman (Mağara Adamı) - 2009
Babamın Oğlu - 2010-2011
Filmografisi
Uzak Ara Eğlence - 2020
Mahalleden Arkadaşlar - 2020
Cici Babam - 2018
Ölümlü Dünya - 2018
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - 2017
Dedemin Fişi - 2016
Olur Olur - Ali 2014
Osmanlı Tokadı - Yeniçeri Şahin 2013
Güldür Güldür Show - İsmail Canevimden 2013-
Moskova'nın Şifresi: Temel - Temel 2013
İnsanlar Alemi - İsmail Canevimden 2012
Sümela'nın Şifresi: Temel - Temel 2011
5'er Beşer - İsmail 2011
Şen Yuva - Nurettin Şenyuva 2010
Güneşi Gördüm - 2009
Gecenin Kanatları - Baran 2010
Mordkomission - 2009 - 2010
Flugten - 2008
Ugarit - 2007
Sessiz Gemiler - 2007
Gölge - 2007
Kader - 2006
Aşka Sürgün - 2005
Kınalı Kar - Demir 2002
Yılan Hikayesi - 1999
Hamam - 1997
Proje Tasarımları
"Genç Türkler"- Cine 5 - 2006
"Sihirli Parmaklar" - TNT - 2011
"5'er Beşer" - ATV - 2011
"İnsanlar Alemi" - Star - 2012
"Güldür Güldür" - Fox - 2013
Yazdığı oyunlar
AUT (2010)
BARSELO (2011)
Özel hayatı
18 Aralık 2012 tarihinde İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile evlendi.
Giray Altınok doğum tarihi: 1 Mayıs 1984
Giray Altınok kaç yaşında: 35 yaşında
Giray Altınok boy : 1,74 m
1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadığı "Tut Sözünü" isimli filmi de 2015 yılının başında vizyona girdi. 2013 yılında Cansu Diktaş'la birlikte 'Şaft Tiyatro'yu kurdu.
100 isimli oyunla hayata başlayan Şaft, geçen yıl Giray Altınok'un yazıp yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli oyunu sahnelendi. Altınok, Kanal D'nin BKM imzalı "Buyur Burdan Bak" isimli komedi programında da oynadı. Altınok, Aykut Enişte isimli sinema filminde Cem Gelinoğlu, Ege Kökenli, Melis Babadağ, Ali Erkazan, Ferdi Sancar ile birlikte rol almıştır.
Giray Altınok, 100, Buyur Bi'De Burdan Bak, Siz Tek Ben Hepiniz, İnsandan Kaçan, Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! ve Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunlarında sahnede almış, yazarlık yapmıştır. Giray Altınok ve meslektaşı Cansu Diktaş, 7 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, çift 2018 Eylül ayında İstinye'deki bir restoranda düzenlenen kır düğünüyle evlendi.