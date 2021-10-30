Alper Kul'la benzerliği ile dikkat çeken ve bu akşam 'Dublörün Dublörü Olmak Zor İş' adlı skeçte birlikte oynayan Giray Altınok ve Alper Kul'un ikiz olup olmadığı merak edildi. Güldür Güldür Show'da izleyenleri merakta bırakan Giray Altınok ve Alper Kul ikiz mi? Güldür Güldür İsmail'in ikizi mi var? Alper Kul'un ikizi mi var? Alper Kul kimdir, kaç yaşında? Giray Altınok kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLDÜR GÜLDÜR İSMAİL'İN İKİZİ Mİ VAR?

Feridun karakteri ile yapıma katılan Giray Altınok, 30 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde Alper Kul'a benzerliği ile herkesi şaşırtacak.

Giray Altınok ve Alper'un benzerlikleri üzerine kurulan skeç de bir süredir yapımın hayranları tarafından bekleniyordu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da izleyiciler bu skeci çok merak ettiklerini ikilinin benzerliğinin skece yansımasının iyi bir fikir olduğunu belirten yorumlar yaptı.

'Dublörün Dublörü Olmak Zor İş'skecinde oynayan Alper Kul ve Giray Altınok ikiz değildir.

ALPER KUL KİMDİR?

Alper Kul (d. 5 Aralık 1975; Fatih, İstanbul), Türk oyuncu ve yazar.

Kul, 5 Aralık 1975'te İstanbul, Süleymaniye'de doğdu. Fakat ailesi Trabzonlu olduğundan nüfus cüzdanına babası tarafından Trabzon yazdırılmıştır.

MSM'den sonra eğitimini Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan sanatçı, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyunculuk yaptı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Alper Kul

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye taşıdı. 2 Ekim 2009 tarihinde başlayan tek kişilik oyunu bir sezon boyunca BKM'de oynadı. 2010 tarihli kendi yazdığı Babamın Oğlu adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa'da sahneledi. 2010 yılında ilk kez sahnelenen AUT tiyatro oyunu ile Yılın Yazarı ödülünü aldı. 2011 yılında yazdığı Barselo adlı tiyatro oyunu tiyatro İkincikat'ta sahnelendi.

2011'de atv'de başlayan 5'er Beşer adlı komedi tiyatro programından sonra, Star TV'de başlayan ve bu programın devamı niteliğindeki İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür adlı programların proje tasarımlarını yaptı ve oynadı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Red Kit - 1994

Şeksi Oyun - 1995

The Learned Ladies - 1996

The American Buffalo - 1997

The Velveteen Rabbit - 1997

Waiting For The Parade - 1998

Barış - 1998

Troya'lı Kadınlar - 1998

Ölüm ve Oyun - 1999

Yavru Kuşlar - 1999

Azizname - 2002

Midas'ın Kulakları - 2004

Böcek - 2006

İki Kişilik Bir Oyun - 2007

Caveman (Mağara Adamı) - 2009

Babamın Oğlu - 2010-2011

Filmografisi

Uzak Ara Eğlence - 2020

Mahalleden Arkadaşlar - 2020

Cici Babam - 2018

Ölümlü Dünya - 2018

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel - 2017

Dedemin Fişi - 2016

Olur Olur - Ali 2014

Osmanlı Tokadı - Yeniçeri Şahin 2013

Güldür Güldür Show - İsmail Canevimden 2013-

Moskova'nın Şifresi: Temel - Temel 2013

İnsanlar Alemi - İsmail Canevimden 2012

Sümela'nın Şifresi: Temel - Temel 2011

5'er Beşer - İsmail 2011

Şen Yuva - Nurettin Şenyuva 2010

Güneşi Gördüm - 2009

Gecenin Kanatları - Baran 2010

Mordkomission - 2009 - 2010

Flugten - 2008

Ugarit - 2007

Sessiz Gemiler - 2007

Gölge - 2007

Kader - 2006

Aşka Sürgün - 2005

Kınalı Kar - Demir 2002

Yılan Hikayesi - 1999

Hamam - 1997

Proje Tasarımları

"Genç Türkler"- Cine 5 - 2006

"Sihirli Parmaklar" - TNT - 2011

"5'er Beşer" - ATV - 2011

"İnsanlar Alemi" - Star - 2012

"Güldür Güldür" - Fox - 2013

Yazdığı oyunlar

AUT (2010)

BARSELO (2011)

Özel hayatı

18 Aralık 2012 tarihinde İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile evlendi.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok doğum tarihi: 1 Mayıs 1984

Giray Altınok kaç yaşında: 35 yaşında

Giray Altınok boy : 1,74 m

GİRAY ALTINOK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ NEDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında İstanbul'a gelerek Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Tolga Örnek'in yazıp yönettiği "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde canlandırdığı ressam rolüyle sinemaya adım attı. Bu filmi yine aynı yönetmenin "Labirent" filmi ve Mustafa Nuri'nin "Vücut" filmi ve "GDO Kara Kedi" filmi izledi. Kemal Uçar'la birlikte yazıp, başrollerinden birini oynadığı "Tut Sözünü" isimli filmi de 2015 yılının başında vizyona girdi. 2013 yılında Cansu Diktaş'la birlikte 'Şaft Tiyatro'yu kurdu.

Giray Altınok

100 isimli oyunla hayata başlayan Şaft, geçen yıl Giray Altınok'un yazıp yönettiği "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli oyunu sahnelendi. Altınok, Kanal D'nin BKM imzalı "Buyur Burdan Bak" isimli komedi programında da oynadı. Altınok, Aykut Enişte isimli sinema filminde Cem Gelinoğlu, Ege Kökenli, Melis Babadağ, Ali Erkazan, Ferdi Sancar ile birlikte rol almıştır.

Giray Altınok, 100, Buyur Bi'De Burdan Bak, Siz Tek Ben Hepiniz, İnsandan Kaçan, Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size! ve Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyunlarında sahnede almış, yazarlık yapmıştır. Giray Altınok ve meslektaşı Cansu Diktaş, 7 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, çift 2018 Eylül ayında İstinye'deki bir restoranda düzenlenen kır düğünüyle evlendi.

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