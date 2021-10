Eşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, biten evliliği hakkında konuştu

Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile boşanma aşamasındayken iş adamı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz mart ayında iki çocuğunun annesinden boşanan Mardini, biten evliliği hakkında konuştu.

"EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK VİCDANSIZLIK"

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Berdan Mardini, biten evliliği için "İyi insanlar size güzel anılar bırakır, kötü insanlar da iyi tecrübeler bırakır. Ne olursa hiçbir anlatmayacağımı her şeyi apacık ortada olduğunu söyledik. Çocuklarım büyüyor biri 11 biri 8 yaşında. Onlar için çok konuşmak istemedim. Zaten yargı sürecindeki bir olay. Çirkin bir konuda tekrar ben de mi çirkinleşeyim. Kendi örf ve adetime göre davranmaya devam ediyorum. Eski Berdan'la şu anki Berdan aynı değil. Namussuzluğu çıplaklık olarak görürdük. Ama şimdi bana göre en büyük namussuzluk vicdansızlık" dedi.

"HAYATIM ÇOK DAHA HUZURLU"

Fatoş Yelliler geçtiğimiz aylarda aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Yelliler saldırıdan yara almadan kurtulurken olayda Berdan Mardini'nin payının olduğu ileri sürülmüştü. Canlı yayında bu konu hakkında da üstü kapalı konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Beni üzdüğü için kimsenin canını acıtmak istemedim. O kişi zaten kendi canını acıtmış. Bu olay benim gençlik zamanımda olsaydı belki daha farklı olurdu. Çocuklarımın velayeti ben de. Hayatım çok daha huzurlu. Çocuklarımla çok güzel günler geçiriyorum. İşim, bereketimi her şeyim çok farklı oldu. Ben her şeyi unuttum, bitti. Seni sıkan evlilikler ve aşklar olduğu zaman işini yapamıyorsun. Her şerde bir hayır var bizde de hayırlısı oldu."

Öte yandan 20 kilo veren ve saçlarını boyatmaktan vazgeçen Berdan Mardini'nin yeni imajı da dikkat çekti.

