EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Yeni sezonunun ilk bölümü ile ekranlara dönecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları kötü bir sürprizle karşılaştı. Günlerdir bu akşam yayınlanacağı konusunda tanıtımı yapılan dizinin yerine başka bir filmi gören izleyiciler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Televizyonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri, 3 aylık bir aranın ardından yeni sezon için ekran başına geçti ancak kötü bir sürprizle karşılaştı.
YENİ SEZON YERİNE BABA PARASI FİLMİ YAYINLANDI
Bu akşam başlayacağına dair günlerce tanıtımı yapılan EDHO'nun yerine başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası isimli sinema filminin yayınladığı görüldü.
DİZİNİN HAYRANLARINDAN TEPKİ
ATV yayınlanan dizinin son anda bir plan değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenilirken, ekran başındaki hayranları ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
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