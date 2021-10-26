EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı

Televizyonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin izleyicileri, 3 aylık bir aranın ardından yeni sezon için ekran başına geçti ancak kötü bir sürprizle karşılaştı.

YENİ SEZON YERİNE BABA PARASI FİLMİ YAYINLANDI

Bu akşam başlayacağına dair günlerce tanıtımı yapılan EDHO'nun yerine başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası isimli sinema filminin yayınladığı görüldü.

DİZİNİN HAYRANLARINDAN TEPKİ

ATV yayınlanan dizinin son anda bir plan değişikliği ile yayın akışından çıkarıldığı öğrenilirken, ekran başındaki hayranları ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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