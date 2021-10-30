Geçtiğimiz günlerde Salı günü yayınlanması beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda merak edilmekte. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü için geri sayım sürüyor. 26 Ekim'de yayınlanacağı duyurulan ancak son anda ertelenen dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Peki, Edho hangi kanalda 2021? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

EDHO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK 2021?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu 26 Ekim Salı günü başlayacaktı ancak yeni bölüm bir kez daha ertelendi.

Merakla beklenen 200. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak 2 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

EDHO 6. SEZON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO dizisinde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas karakterine pusu kurulduğu sahnenin ardından ölüp, ölmeyeceği henüz belli değil. İlyas'ın pusudan kurtulup, kurtulmayacağı yeni sezon ile birlikte belli olacak.

OZAN AKBABA EDHO'DAN AYRILIYOR MU?

Ozan Akbaba'nın yayınlanan fragmanın ardından ayrılıp, ayrılmayacağı konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, yayınlanacak olan yeni sezon kadrosunda da yer alması bekleniyor.

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