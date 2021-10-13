Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni ve yorum yağıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni ve yorum yağıyor

Haberler.com - Haberler | Magazin
Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni ve yorum yağıyor

Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Didem Soydan bu karelerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü model Didem Soydan'ın üstsüz olarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz bir fotoğrafını yayınladı. Bir marka için kamera karşısına geçen Soydan, fotoğrafıyla adeta sosyal medyayı salladı. Soydan'ın karesine beğeni ve yorum yağdı.

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni yağıyor

BURAK DENİZ İLE BİRLİKTE

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Didem Soydan, yaklaşık 6 aydır oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor.

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni yağıyor

"ÇOK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni ve yorum yağıyor

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni yağıyor

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni yağıyor

Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni yağıyor

Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Didem Soydan çok cesur! Üstsüz pozuna beğeni ve yorum yağıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:50:49. #1.17#