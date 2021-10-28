Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi - Haberler Magazin
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Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi

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Türkiye'nin önce gelen e-ticaret platformunun reklamında birkaç saniye görünen Megastar Tarkan, sosyal medyaya damga vurdu. Bir diğer ünlü e-ticaret markasının reklam yüzü olan Cem Yılmaz ise yakın arkadaşı Tarkan'a esprili bir gönderme yaptı.

Uzun bir süre müziğe ara veren ve salgın sürecini ailesiyle Almanya'da geçiren Tarkan ekranlara döndü ancak reklam filmiyle. Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz hafta çekimler için Türkiye'ye gelen Megastar'ın ilk reklam filmi yayınlandı.

Birkaç saniye göründüğü reklam filminden tam 30 milyon lira kazandığı iddia edilen Tarkan, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına katıldı. Yeni reklam filmiyle ekranlarda olan Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Tarkan'a yaptığı göndermeyle izleyenleri güldürdü.

Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi

Başka bir e-ticaret sitesinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz da, yaptığı Tarkan espriyle kırdı geçirdi.İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi

Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi

Cem Yılmaz, reklam filminde oynayan Tarkan'a yaptığı göndermeyle kırdı geçirdi
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