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Bu halini unutun! Gülben Ergen'in son görüntüsü sevenlerini üzdü

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Bu halini unutun! Gülben Ergen'in son görüntüsü sevenlerini üzdü

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri'ne katıldı. 'Çocuklar Gülsün Diye' projesiyle, 'Yılın Eğitime Destek Projesi' ödülünün sahibi olan Gülben Ergen, törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı

Şarkıcı Gülben Ergen, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayağını burktu. Ergen'in sağ ayağında bağ yaralanması, dizinde de menisküs yırtığı oluştu. Gülben Ergen, törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı. Ünlü sanatçının bu hali sevenlerini üzdü.

Kozmetik üzerine yeni bir marka kurduğunu söyleyen Gülben Ergen, "İlk kez bir marka ile sizlerin karşısında olacağım. Ama detay vermeyeyim, sürprizi bozulmasın" dedi.

"İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılan Gülben Ergen, "Ben Demet'i arayarak, 'Şaka iki kişinin güldüğü bir şeydir' dedim. Dernek adına beni üzdü. Ama küslüğümüz söz konusu değil. İyi niyetinden şüphem yok" dedi.

Bu halini unutun! Gülben Ergen'in son görüntüsü sevenlerini üzdü

Bu halini unutun! Gülben Ergen'in son görüntüsü sevenlerini üzdü

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Haber: Bu halini unutun! Gülben Ergen'in son görüntüsü sevenlerini üzdü - Haberler Magazin
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