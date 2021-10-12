Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ( Bae ) Güney Kore Kültür Merkezi (KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu düzenleniyor.

BENZER OYUNLAR OYNANACAK

KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak. Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.

SÜRPRİZ ÖDÜLLER VAR

KKC, kazananların ise sürpriz ödüller kazanacağını açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

SQUİD GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

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