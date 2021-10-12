Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak - Haberler Magazin
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak

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Güney Kore yapımı Squid Game dizisi dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Kan donduran sahneleriyle dikkat çeken Squid Game dizisinin gerçek versiyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ( Bae ) Güney Kore Kültür Merkezi (KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu düzenleniyor.

KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak. Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak

KKC, kazananların ise sürpriz ödüller kazanacağını açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak
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Haber: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak - Haberler Magazin
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