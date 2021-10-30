Show TV'nin yeni dizisi Aziz için geri sayım başladı. İlk tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin hangi gün ekranlara geleceği merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi güçlü oyuncular dikkat çekiyor.Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken senaryosunu da Eda Tezcan kaleme alıyor. Dizide 1934'lü yıllarda varlıklı bir ailenin yaşadıkları anlatılıyor. Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Aziz için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, Aziz ne zaman başlayacak? Aziz konusu ve oyuncuları nedir? İşte detaylar haberimizde...

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

2021'in merakla beklenen dizilerinden biri olan Aziz dizisi henüz yayınlanmadan izleyicilerin ilgisini topladı. Pek çok kişi dizinin ilk bölümünü merakla bekliyor. Show TV'nin yeni yapımı Aziz, 5 Kasım saat 20:00'de ekranlara gelecek.

AZİZ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.

Aziz Dizisi Oyuncu Kadrosu;

Murat Yıldırım- Aziz

Damla Sönmez- Dilruba

Ahmet Mümtaz Taylan

Fırat Tanış

Güven Murat Akpınar

Meral Çetinkaya

Eren Hacısalihoğlu

AZİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Antakya'da ve Sakarya'da geçen Aziz dizisinin çekimlerinin ilerleyen süreçte İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

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