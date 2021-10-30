Aleyna Tilki'nin annesi, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti - Haberler Magazin
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Aleyna Tilki'nin annesi, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla en az kızı Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren Havva Öztel, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfür ederek cevap verdi.

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, kendisi kadar ailesiyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllardan eşinden boşanan anne Havva Öztel de sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Öztel son olarak Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

SORU KARŞISINDA SİNİRLENDİ

Peş peşe soruları yanıtlayan Öztel, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı. Küfrederek cevap veren ünlü isim, "Kafanı k..ında mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayım? Bilakis onları başarısı benim gururum benim başarım yetiştirdiğim çocuklar. Şundan emin olabilirsiniz onların karşısında her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

"ZAMANIMI HARCAYACAK DEĞERDE BİRİ YOK"

Boşandıktan sonra özel hayatında yalnız olmayı tercih eden Havva Öztel, "Neden kendine sevgili yapmıyorsun?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Ben ne istediğimi çok iyi bilen 40 yaşında prensipleri, kuralları olan bir kadınım. Ne maceraya atılacak zamanım ne de gücüm var. Bizim yaş grubu için zaman gerçekten çok kıymetli bu anlamda. Zamanımı harcayacak değerde biri olduğunu düşünmüyorum. Yalnız kalmamak için de insan hayatına birini almamalı."

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

Aleyna Tilki'nin annesi, 'Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?' diyen takipçisine küfretti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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