21.08.2019 16:37

Mağaradan kurtarılan TV ekibinin içeride yaşadıkları kameraya yansıdı

6 saatlik çalışma ile kurtarılan TV ekibinin çektiği görüntülerde hem yaşadığı zorluklar hemde mağaranın doğal güzelliği kameralara yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip, program için indiği yaklaşık 200 metre derinliği bulanan mağarada mahsur kalınca, 6 saatlik çalışma ile kurtarılmıştı. Kurtarılan ekibin kamerasına hem içeride yaşadıkları zorluklar, hemde mağaranın güzelliği yansıdı.

Dün, Kanal 23 Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni ve "Doğa İçin Keşfet" programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Elazığ'ın Keban İlçesi sınırlarında Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 200 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen geri dönen olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen görevliler, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bildirdi. UMKE'den bir görevli ip ve oksijen tüpüyle mağaraya indi. Aşagı inen görevli bir süre sonra, Erol ve beraberindeki dağcı ekibine ulaştı. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Tüm ekiplerin katıldığı çalışmada Erol ve beraberindekiler 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Mağaranın içinde yaşananlar ekibin kamerasına yansıdı

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla yukarı sağlıklı bir şekilde çıkarılan tv ekibinin kamerasında ise içeride yaşananlar yer aldı. Sorunsuz bir şekilde güzelliği ve içerisindeki sarkıtlarıyla dikkat çeken mağaraya inen ekibin, dönüş yolunda yaşadığı zorluklar dikkat çekti. Yaklaşık 160 metre aşağı inen ve yukarı çıkarken zorlanan ekipten Metin Erol'un, kayması sonucu tehlike atlattığı da öğrenildi. Bir süre yukarı tırmanan ekip, daha sonra başarılı olmayınca kurtarma ekiplerini beklediği anların yer aldığı videolarda, karşılıklı konuşmalarla kendilerini sakinleştirmeleri de dikkat çekti.

Kaynak: İHA