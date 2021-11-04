Mafia'nın geliştiricisi Hangar 13'ün 53 milyon dolarlık oyunu iptal edildi

Take-Two bünyesinde yer alan 2K Games'e bağlı Hangar 13'ün 53 milyon dolarlık oyunu Volt geliştirme sürecindeyken iptal edildi.

Bloomberg'tan Jason Schreier, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindiği bilgiye dayanarak Take-Two'nun Hangar 13 tarafından geliştirilen ve henüz duyurusu yapılmamış oyun projesini iptal ettiğini yazdı.

Firma birkaç gün önce yayımladığı son mali raporunda, "yapım aşamasındaki henüz duyurulmamış bir oyunun ileriye yönelik geliştirme sürecini durdurduğunu" ve bunun 53 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı. Raporda bu oyunun adı ve hangi stüdyonun geliştirdiği belirtilmemişti.

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Schreier'in kaynaklarına göre, Hangar 13 stüdyosu tarafından geliştirilen bu oyun projesinin kod adı Volt idi ve yapımına ilk başlandığından beri birden fazla kez değişime uğradı. Oyunun son versiyonu ise birden fazla reboot (sıfırdan başlama), teknolojik problemler ve COVID-19'un sebep olduğu zorluklar nedeniyle düzgün bir ilerleme kaydedemiyordu.

Yine aynı kaynaklar, Volt'un 2017'den beri geliştirildiğini, süper kahramanlar için online bir oynanış sunmasının planladığını belirtti. Hangar 13 için yeni bir IP (fikri mülkiyet) olması planlanan proje için 2K yöneticilerinin oyunun tamamlanması için gereken süre nedeniyle kayda değer bir yatırım olmadığına karar verdiği öne sürüldü.

Schreier daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili ek bilgilere yer verdi. Hangar 13'ün Mafia 4 üzerinde çalıştığı söylentilerinin doğru olmadığını, sadece 2016-2017 yıllarında başlangıç denemeleri yapıldığını ancak bu fikirlerin ilerleme kaydedemediğini ifade etti.

Ayrıca, Volt'un iptal edildiğini Hangar 13 çalışanlarının bir kısmının gönderilen e-posta aracılığıyla öğrendiğini, ABD dışındaki çalışanların ise çıkan haberler sonrasında öğrendiğini yazdı.

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