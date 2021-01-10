Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

10.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:55
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

ZONGULDAK'ta, 35 yıl önce heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan 'Madenci Anıtı' kentin simgesi oldu.

ZONGULDAK'ta, 35 yıl önce heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan 'Madenci Anıtı' kentin simgesi oldu. Araştırmacı Yazar Yüksel Yıldırım, anıtın dört ayrı figür ile dört ayrı anlam taşıdığını söyledi. 

Genel Maden İşçileri Sendikası'nca 1986 yılında ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'e Madenci Anıtı yaptırıldı. Dönemin sendika başkanı Mehmet Tezer'in destekleriyle yapılan anıt alanı gösteri ve tören alanı olarak da kullanılıyor. Anıt hakkında bilgiler veren araştırmacı yazar Yüksel Yıldırım, Madenci Anıtı'nın kentin tarihini simgeleştirdiğini ifade etti. Anıtın ana caddelerin birleştiği noktada olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu şehrin bir kaderi var. Yaklaşık iki asırlık bir tarihi var. Bu tarihi simgeleştirmek istediler. Şehrin merkezinde böyle bir anıtımız yoktu. O yüzden yer olarak yeni çarşıyı seçtiler. Burası aslında caddelerin birleştiği bir nokta. Zaten anıtlarda böyle bir noktalara yapılır ki insanlar tarafından öğrenilebilsin, görülebilsin" dedi. 

ANITIN VERDİĞİ MESAJ HEYKELLERDE GİZLİ Yıldırım, Madenci Anıtı'nın dört ayrı figür ile dört ayı anlam taşıdığını belirterek, şöyle dedi:  "Heykelin, Gazipaşa Caddesi'ne açılan kısmında paydos etmiş, omuzunda kazması ile ocaktan çıkan bir madenci görüyorsunuz. Arkasında da arkadaşları var. Yüzlerine bakarsanız yorgunluk var ama bir kararlılık görüyorsunuz. Heykelde ocak ağzına doğru bir derinlik verilmiş. Bu derinlik ocakların Zonguldak'a açıldığının sembolü. Çıkardıkları kömürü Zonguldak'a kazandırdıklarını ifade ediyor. Heykelin batıya bakan kesiminde ise 4 kişilik bir aile sembolize edilmiş. Baba, madenci kıyafetleriyle yanında ise oğlu var. Baba ve annenin yüzü batıya doğru bakarken çocuklar ise anne ve babasına bakıyor. Oğlunun elinde bir kitap var bu maden işçisinin aydınlık yüzünü gösterir. Kızı elinde çiçeklerle babasını karşılıyor. Bu da ailenin sıcaklığını ifade ediyor." GERÇEK MANKEN KULLANILMIŞAnıtta Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak ziyaretinin izlerinin de yansıtıldığını ifade eden Yıldırım, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a geldiğinde madenler ve Zonguldak ile ilgili söylemiş olduğu bir söz yer alıyor. Şehrin Ankara yönünden girişinde ise kömür çıkartan bir maden işçimiz yer alıyor. Bu figürde gerçek manken kullanılmıştır. Bu madencimiz Hamza Adıbaş, o dönemde kazmacı olan bir maden işçisidir. Direkler ise maden işçisinin sembolüdür. Hemen üstünde yer alan 6 maden işçisi var. Bu madencilerimizin surat ifadeleri de yorgun ve kararlıdır. Bu madencilerimiz de madenlerde çalışmak için Zonguldak'a göç eden madenci kardeşlerimizdir" diye konuştu. 

Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan İsmail Kartal Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 08:55:31. #1.15#
title