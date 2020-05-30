Maddenin Yeni Gizemli Hali Büyük Fırsatlar Yaratacak
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Maddenin Yeni Gizemli Hali Büyük Fırsatlar Yaratacak

Manyetik alan olarak değerlendirilen bölüm; çoğunlukla maddenin atomlarındaki elektronların hepsi aynı yönde döndüğünde belirir.

Maddenin Yeni Gizemli Hali Büyük Fırsatlar Yaratacak
30.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:50

Manyetik alan olarak değerlendirilen bölüm; çoğunlukla maddenin atomlarındaki elektronların hepsi aynı yönde döndüğünde belirir. Fakat spin camında atomik mıknatısların sıralaması yer almaz. Hepsi de rastgele yönlere doğru hareket eder diyebiliriz. Radboud Üniversitesi ve İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "kendinden kaynaklı spin cam" adında yeni bir madde hali ortaya çıkardılar. Bugüne kadar spin camlar kısmı belirli alaşımlarda yer almıştı. Fakat şimdi araştırmacılar, bunun doğal olarak saf element neodimyumda meydana geldiğini ifade ediyor.

Maddenin yeni gizemli hali yapay zeka teknolojisinde kullanılacak

Fizik camiası, yeni madde halini alaşım versiyonundan ayırt edebilmek amacıyla "kendinden kaynaklı spin camı" ismini uygun buldu. İsim olarak son derece özgün olması ile birlikte, aynı zamanda bugüne kadar hiç görülmemiş bir madde diyebiliriz.

Taramalı Tünelleme Mikroskopisi (STM) ile yapan çalışmalarda, neodimyumdaki atomik dönüşlerin farklı hızlarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu, sarmalın şeklinin sürekli değiştiğini ortaya koyuyor. Sarmalın şeklinin değişmesi ise, yeni bir maddenin işareti ile mümkün diyebiliriz.

Araştırmada büyük emeği geçen Daniel Wegner, "STM, tek tek atomların yapısını görmemizi sağlıyor. Böylece kuzey ve güney kutuplarını çözebiliyoruz. Yüksek hassasiyetli görüntülemedeki bu ilerleme ile neodimyumdaki davranışı keşfedebildik. Bu kolay bir şey değil" ifadelerine yer verdi. Yeni maddenin özellikle de yapay zeka alanında kullanılacak olması çok büyük bir önem taşıyor.

Kaynak: Tamindir

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