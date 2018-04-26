Madam Butterfly" Operası Edirne'de Sahnelendi

Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Madam Butterfly" operasını Edirne'de sahneledi.

Edirne Valiliği ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu nezdinde Trakya Üniversitesi ve Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonla kente gelen 1925 yılında kurulan Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası, "Madam Butterfly" operasını Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal anlamdaki iyi ilişkilerin daha da artması için bölge valileri olarak büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bulgaristan'daki yöneticiler de aynı çabayı gösterdiği için başta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir, "Bulgaristan Başbakanı Borisov ile tanıştıktan sonra kendisi Bulgaristan'a Başbakanlığa davet etti. Gittiğimde ilk teklifi 'Ne içersiniz değil, sana bir Türk kahvesi ikram edeyim.' oldu. Kendisinin de Türk kahvesini çok sevdiğini, herkese ikram ettiğini söyledi. Bundan sonra da inşallah Edirne Valisi olarak biz onu Edirne'ye Türk kahvesi içmeye bekliyoruz, biz de yine Türk kahvesi içmeye Sofya'ya da gitmeye hazırız." dedi.

Bulgaristan Kültür Bakan Yardımcısı Rumen Dimitrov, bu tür kültürel etkinliklerin önemine işaret ederek, "Böylece karşılıklı birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Çünkü kültür, karşılıklı anlayışın ve dostluğun önemli bir köprüsüdür. Tabii ki biz boş yere adım atmıyoruz. Bulgaristan ve Türkiye arasında kültür anlamında iş birliği çeşitli ve aktiftir. İki devletin kültür adamları, halklarımız arasındaki kültür ağını ve karşılıklı anlayışların derinleşmesi ve genişlemesi için çok önemli bir faktördür. Sanat adamlarının çok önemli bir misyonu vardır." diye konuştu.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, ülkesinin sınır komşusu Edirne'de çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikleri birlikte yaptıklarını anlattı. İki halkın bu tür etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vılçev, operanın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Stara Zagora Devlet Operası Müdürü Ognyan Draganov ise Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin kültürel anlamda da devam ettiğini belirterek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Operayı Edirne Valisi Özdemir, Bulgaristan Kültür Bakan Yardımcısı Rumen Dimitrov, Tırgovişte Valisi Mitko Stoyko, Razgrad Valisi Günay Hüsmen, Plovdiv Valisi Zdrovko Dimitrov, Yambol Valisi Dimitri İvanov, Burgaz Valisi Valcho Cholokov, Haskova Valisi Stanislav Denchev, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev'in yanı sıra çok sayıda sanatsever izledi.

Katılımcılar, eseri uzun süre ayakta alkışladı.

"Madam Butterfly" hakkında

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin imzasını taşıyan "Madam Butterfly", Uzak Doğu ezgileri eşliğinde Japon genç kız ile Amerikalı subayın aşklarını 19. yüzyılın gerçekleri içinde anlatıyor.

İlk olarak 1904'te Milano'da sahnelenen eser, Türkiye'de ilk kez 1940'ta Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından sahneye konuldu.