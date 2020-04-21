Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası yüzölçümü ve nüfusu
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Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası yüzölçümü ve nüfusu

Koronavirüs'ün görülmediği nerdeyse tek yer olan Mada Adası konumu merak ediliyor. Isparta'ya bağlı Mada Adası'nda 30 hane ve toplam 180 kişi bulunuyor. Adaya ulaşım ise kayıklarla yapılıyor. Mada Adası yüzölçümü haberimizde.

21.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:58
Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası yüzölçümü ve nüfusu

Mada Adası, bölgede üzerinde yaşam olan tek ada olma özelliğine sahip. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Mada Adası hakkında yapılan bir belgesel ise Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinci oldu. Adanın temel geçim kaynağı tarım ve balıkçılıktır. Mada Adası aynı zamanda National Geographic dergisine de konu olmuştur. İşte, Mada Adası hakkında detaylar...

MADA ADASI NEREDE?

:Isparta li Şarkikaraağaç ilçesine bağlıdır. Beyşehir Gölü'nde bulunan 32 adanın en büyüğüdür ve 822 hektar büyüklüğündedir. Şarkikaraağaç merkezine uzaklığı yaklaşık 35 km'dir. Ayrıca ada, Beyşehir Gölü'nde Isparta'ya bağlı olan ve gölde yerleşim bulunan tek adadır. Adanın kara ile bağlantısı mahallesi olduğu Gedikli köyüyledir. Köy ile ada arasında yaklaşık 700 m'lik bir mesafe bulunuyor, Mada'ya ulaşım, sal ve balıkçı kayıklarıyla sağlanıyor.

Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası yüzölçümü ve nüfusu

Kış aylarında gölün buz tutması nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Adanın konumu National Geographic gibi dergiler ve belgesel yapımcılarının dikkatini de çekmiştir. Üstelik Mada Adası'yla ilgili hazırlanan Mada adlı belgesel 5. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birincilik elde etmiştir.

MADA ADASI NÜFUSU VE YÜZÖLÇÜMÜ

Mada'nın yüzölçümü 8,22 kilometrekaredir. Mada Adası'nın nüfusu 2008 itibarıyla 253 kişi olarak belirlense de 2020 yılında yaklaşık 30 hane ve 180 kişinin yaşadığı biliniyor. Ada da bulunanlar ise Tırtar Yörükleridir.

Ada da yaşayanların başlıca geçim kaynağı balıkçılık ve tarımdır. Akdeniz iklimi hissedildilen bölgede, domates, salatalık, fasulye, patlıcan, kiraz, vişne, badem, elma gibi mahsuller başlıca tarım ürünlerini oluşturuyor.

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