Macron ve Scholz'a uzun masa ile göndermede bulunan Putin, Bolsonaro ile görüşmesinde ters köşe yaptı

Donbas bölgesindeki krizde Avrupa ile karşı karşıya gelen Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırladığı uzun masa, bir anda gündeme oturmuştu. Putin'in bu yöntemle iki lidere mesaj verdiği konuşulurken, son olarak Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu ağırlayan Putin bu sefer ters köşe yaptı.

Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladığı masa gündem olmuştu

KORONA TEDBİRLERİNİ UYGULATMADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bolsonaro'yu ağırladığı görüşmede diğer liderlere uyguladığı koronavirüs tedbirlerini uygulamadı. Bolsonaro'yla hemen yana yana oturan Putin'in görüşmedeki samimi tavırları da dikkat çekti.

"SİZİ GÖRDÜĞÜME ÇOK SEVİNDİM"

Görüşmenin basına açık kısmında Putin, Bolsonaro ile yaptığı görüşmenin faydalı olacağını umduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Sayın Başkan, sizi gördüğüme çok sevindim, ve toplantının faydalı olacağına umuyorum, zira Brezilya'nın, Latin Amerika'da bizim önde gelen ticaret ve ekonomik ortağımız olduğu söylenebilir." Bolsonaro ise, "Moskova'ya yaptığım ziyaretin, aramızdaki ikili ilişkilerin iyi bir geleceği olduğuna dair tüm dünyaya bir işaret olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

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